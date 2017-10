Pour David Sylvian, Nicolas Bonnal et Manon mon impossible amoureuse gnostique

Un clin d’œil lancé par Patrice-Hans Perrier

http://www.baguedesarchanges.com

Nous sommes toujours en vie, pulsés par l’air du temps et épuisés à force de fuir l’envers du décor. Pleins de joie, malgré les impostures squelettiques qui rongent notre colonne, l’assise du bassin versant de toutes les épiphanies. L’oeuvre au noir poursuit son chemin, si vaste et tellement tendre…

Nous sommes toujours en vie et même plus. À la recherche de nous-mêmes, un peu plus lentement, de l’ordre de 120 pulsions par minute (bpm). Histoire de mettre de l’ordre dans nos souvenirs du jour naissant : histoire de fixer les sels d’argents si précieux. Les adjuvants cèdent la place aux assesseurs, divins archanges de toutes les chances qui ne s’acquièrent pas dans les salles de jeu.

Tous les hasards qui n’en sont pas finissent par apparaitre à la tombée du jour, entre deux eaux. À la bonne fortune sur le chemin des hommes et des femmes de bonne volonté, nos compagnons d’infortune qui possèdent la clef des songes, l’arcane majeur.

L’arcade blanche, point de fuite par en-dessous, divine esquive le temps de reprendre le souffle qui souffle, justement, là où il veut. Prenez le temps de le sentir malgré la dépression, la répression, la régression de cet air du temps qui n’est qu’une lamentable fuite en avant.

Fuyards, nous demeurons immobiles face à nous-mêmes, prostrés devant des miroirs lézardés à force de trop désirer l’impossible, cette perspective insoutenable.

Sortez dehors, quittez votre peau. Brisez le sceau des interdits et faites semblant de travailler pour les banquiers.

Faites semblant de vivre sur la piste de danse, ne marchez pas dans la rue. Glissez sur le miroir lorsqu’il se pose à l’horizon de tous les possibles, tel une flaque d’eau pleine d’arc-en-ciel. Glissez en définitive : hors de la vie des catalogues de cette société de consommation qui collectionne les consentements. Ne donnez jamais votre consentement à quiconque, restez sur le qui-vive. Écoutez le bruit des pas sur le macadam et fuyez : suivez le point de fuite vers l’extérieur du tableau.

Sortez du cadre.

Publicités