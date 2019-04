Le quotidien Russian TV, édition parisienne, vient de révéler que quatre grands médias détenus par des oligarques siphonnent jusqu’à 30 % des subventions octroyées par le Ministère de la Culture afin de soutenir une liberté et un pluralisme des médias qui ne sont que des leurres. C’est ainsi qu’Aujourd’hui en France, Libération, Le Figaro et Le Monde raflent autour de 25 millions d’euros sur un grand total de 84 727 210 euros consentis de force par les contribuables.

Par Patrice-Hans Perrier

L’ironie de la chose fait mal lorsque l’on réalise que les médias de la pensée unique détournent carrément des aides publiques destinées à protéger la liberté de l’information. De fait, les grands groupes de presse, détenus par des multinationales telles que LVMH ou le Groupe Dasssault, sans oublier les oligarques Matthieu Pigasse et Xavier Niel qui contrôlent Le Monde, détournent les subsides de l’état afin de maintenir à flot des médias qui sont invariablement déficitaires puisqu’ils intéressent de moins en moins les citoyens lambda. Quoi qu’il en soit, ces oligarques sont en mesure d’exercer un contrôle sur l’opinion publique sans devoir ouvrir leurs goussets.

L’état vole au secours des médias de l’oligarchie

C’est culotté, non ? Tout cela n’est pas vraiment surprenant lorsque l’on prend conscience du modus operandi des oligarques qui ont, de tous temps, toujours utilisé les leviers de l’état afin de réaliser une part de leurs objectifs ou de détourner les infrastructures publiques à leur avantage. Ici, chez nous, au Canada, c’est la même chanson qu’on nous sert alors que le gouvernement Trudeau annonçait, il y a peu, être disposé à consentir des aides à hauteur de près de 600 millions de dollars afin d’aider une presse canadienne qui bat de l’aile face à la réalité d’un monde de la diffusion des informations qui est assujetti au monopole des GAFA.

Les lanceurs d’alerte sont assimilés à des espions

Curieusement, l’arrestation du lanceur d’alerte Julian Assange semble marquer le début d’une ère où les médias devront s’aligner derrière les politiques étatiques, lesquels sont tributaires des intérêts d’une ploutocratie financière qui ne coupe plus les cheveux en quatre pour imposer ses desiderata. C’est dans ce contexte que le rôle des lanceurs d’alerte sera, désormais, assimilé à un acte de haute trahison et les états ne permettront plus que l’on diffuse des informations classifiées sans leur consentement.

Une loi de l’« accès à l’information » qui verrouille les écoutilles

Et, au vu du tarissement accéléré des libertés civiles, les journalistes ne devront pas s’étonner du fait que pratiquement toutes les informations publiques seront protégées par les lois d’« accès à l’information ». Ainsi, par un procédé véritablement orwellien, le libellé des lois est-il détourné de son sens premier afin de servir les intérêts d’un système concentrationnaire.

Justin Trudeau, proche allié du président Emmanuel Macron, applique sans se gêner l’art des oxymores en prétendant vouloir sauver la liberté de la presse et l’accès à l’information qui serait une des conditions premières de l’exercice d’une démocratie. Démocratie participative de façade puisque les décisions concernant l’octroi des permis de diffusion et le financement des médias écrits sont prises dans les coulisses par les « intérêts supérieurs » d’une poignée de multinationales.

À cette logique du détournement des fonds publics correspond l’impératif qui consiste à policer la diffusion des informations mises en ligne sur les médias sociaux afin que les médias alternatifs et les autres sources d’information qui ne bénéficient pas de la manne soient muselés. On peut, bel et bien, parler du « cercle vertueux » d’une presse qui défend les valeurs sacrées du mondialisme et du néolibéralisme.

